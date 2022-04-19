اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية تدين التطرف والكراهية وترفض الاعتداء على المقدسات الدينية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:14 م
الطائفة الإنجيلية تدين التطرف والكراهية وترفض الاعتداء على المقدسات الدينية الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، عن إدانتها لكافة أشكال التطرف والتعبير عن الكراهية، وترفض بكل وضوح الاعتداء على المقدسات والرموز الدينية".

 

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "نؤمن بأهمية السلام المجتمعي والعيش المشترك في مصر والعالم، ونقف بصلابة مع الدولة المصرية في موقفها ضد أي إساءة تمس مشاعر المصريين".

 

وتابع: "نصلى فى هذه الأيام المباركة من أجل أن يحل السلامَ والطمأنينة على المصريين وجميع شعوب العالم".

 

وأدانت الخارجية المصرية، أمس الاثنين، قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم.


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

المقدسات الدينيه

الرموز الدينيه

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