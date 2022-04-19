اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:04 م
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السيطرة على حريق بمصنع للكرتون فى المنوفية دون إصابات

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 08:00 م
السيطرة على حريق بمصنع للكرتون فى المنوفية دون إصابات مطافى -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق بأحد مصانع الكارتون بمدينة السادات، عقب الدفع سيارتى للحماية المدنية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، باستقبال بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع كارتون، بمنطقة خلف مجمع الخدمات بالمنطقة السابعة، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية من مركز شرطة السادات مدعومة بقوات الحماية المدنية لسيطرة على انتشار الحريق ومنع انتقاله لمناطق أخرى في المنطقة،وتم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


محافظة المنوفية

مدينة السادات

حريق

مصنع كرتون

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