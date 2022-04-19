السلطات الأمريكية تضبط 42 شخصًا مدرجين على قوائم الإرهاب

كتبت: نهال أبو السعود

ألقت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية القبض على أكثر من 40 مهاجرًا مدرجين في قائمة مراقبة الإرهاب، وهم يحاولون دخول البلاد بشكل غير قانوني منذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه، وفقًا لبيانات مكتب الجمارك وحماية الحدود الصادرة حديثًا.

ووفقا للبيانات التي أُرسلت إلى المشرعين ردًا على تحقيق في الكونجرس وحصلت عليها فوكس نيوز ديجيتال ، تقول إنه منذ 20 يناير 2021 ، قامت دورية الحدود الأمريكية ومكتب العمليات الميدانية "باعتقال 42 شخصًا كانوا مدرجين في قائمة مراقبة الإرهاب وحاولوا لدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ".

تحتوي قاعدة بيانات فحص الإرهابيين (TSDB) على معلومات حول هويات الأشخاص المعروفين أو "المشتبهين" في تورطهم في أنشطة إرهابية، ودعا المشرعون الجمهوريون مرارًا وتكرارًا إلى إعلان الإدارة عن عدد الأشخاص الذين تمت مواجهتهم على الحدود.

وذكرت قناة فوكس نيوز في وقت سابق من هذا الشهر أن أكثر من 62000 مهاجر غير شرعي تهربوا من عناصر حرس الحدود في مارس وحده ، بمعدل حوالي 2000 مهاجر يوميًا.

تأتي أحدث المعلومات من مكتب الجمارك وحماية الحدود ردًا على تحقيق في أغسطس من 20 جمهوريًا في مجلس النواب بقيادة النائب تشيب روي ، جمهوري من تكساس ، والذي دعا وزارة الأمن الداخلي إلى تقديم عدد كبير من المعلومات حول الأزمة المستمرة على الحدود الجنوبية، حيث طلب المشرعون عدد المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني و "تم إدراجهم في قائمة تحتفظ بها الحكومة الفيدرالية تتعلق بالإرهابيين أو الأفراد الممنوعين من ركوب طائرة تجارية".

وكشفت البيانات التي أرسلها مكتب الجمارك وحماية الحدود إلى المشرعين تفاصيل تكاليف رعاية المهاجرين، منذ 20 يناير الماضي، أنفق مكتب الجمارك وحماية الحدود 95 مليون دولار من التمويل الفيدرالي على الموظفين ، و 338 مليون دولار على البنية التحتية ، و 98 مليون دولار على المرافق والأغذية و 166 مليون دولار على الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك ، فقد أنفقت 12 مليون دولار على نقل المهاجرين بالمركبات و 36 مليون دولار على نقلهم بالطائرة.

أعرب كل من الجمهوريين والديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن خطة إدارة بايدن لرفع قانون الصحة العامة بموجب الباب 42 في نهاية شهر مايو ، والذي تم استخدامه لطرد غالبية المهاجرين على الحدود - حيث يخشى المشرعون أن يؤدي ذلك إلى تسوية زيادة أكبر في الهجرة إلى الحدود المكتظة بالفعل.