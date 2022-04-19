السكة الحديد تبدأ اختبارات وتجارب أول قطار إسبانى مكيف جديد الشهر المقبل

كتب رضا حبيشى

تستعد هيئة السكة الحديد ، لبدء اختبارات وتجارب وتشغيل بدون ركاب أول قطار أسبانى مكيف جديد خلال الشهر المقبل عقب تجميع عرباته ووصول الجرار الذى سيقطره من أمريكا.

وصفقة عربات القطارات الأسبانية، تشمل 7 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو ستوردها شركة تالجو الاسبانية، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، حيث ستشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

والقطارات الـ 7 التي ستوردها شركة تالجو تضم 105 عربة و7 جرارات، وهذه العربات صناعة أسبانية تصنعها شركة تالجو والجرارات من صنع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.

والعربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.

القطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.