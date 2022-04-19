الرئيس العراقى يحذر من انزلاق البلاد لمتاهات خطيرة نتيجة تأخر تشكيل الحكومة

كتب: أحمد جمعة

حذر الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، من انزلاق البلاد إلى متاهات خطيرة بسبب تأخر تشكيل الحكومة والانسداد السياسي، مؤكدا أن الانسداد السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على إجراء الانتخابات بات أمرا مقلقا وغير مقبول، ويؤدي لو استمر لانزلاق البلد في أتون متاهات خطيرة.

وأضاف الرئيس العراقى "هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانه"، مؤكدا أن العراق المستقل ذو السيادة يمثل مصلحة العراقيين وأساس مشروعهم الوطني".

ولفت إلى أن الانتخابات الأخيرة التي تمسك بها الشعب العراقى وقواه الوطنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي اصطدمت بعوائق لا ينبغي تجاهلها، ويمكن تجاوزها بوحدة الكلمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

أوضح أن تعطيل الاستحقاقات الدستورية عن مواعيدها المحددة يُمثل ظاهرة خطيرة وغير مقبولة، وتؤكد ما ذهبنا اليه في رئاسة الجمهورية العراقية منذ عامين في الحاجة الماسة لتعديلات دستورية لبنود كرّست أزمات بدل حلها، وابعدت المسافات بدل حلها.

وأشار الرئيس العراقى إلى أن الحراك السياسي يجب ان لا يتحول لخلاف يهدد المشروع الوطني في بناء الدولة وعلى كل الفرقاء طوي الخلافات وإعادة الامل لشبابنا واستعادة ثقة الشعب باعتباره مصدر شرعية الحكم، موضحا أنه أمام العراقيين مسؤوليات كبيرة في مكافحة الفساد وإرساء العدالة وتكافئ الفرص، وتحصين بلدنا من مخاطر الإرهاب والتقلبات الاقتصادية الحادة عبر الركون لمبدأ التنازلات لصالح ما هو وطني وجامع.