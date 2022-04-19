الرئيس العراقى يبحث مع نائب رئيس "النواب" تطورات الأوضاع السياسية والأمنية

بغداد (أ ش أ)

بحث رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملى، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية - في بيان - أنه جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار، والإسراع بتشريع القوانين التي تمس حياة المواطنين الخدمية والمعيشية، وغيرها من القوانين التي تعزز عمل مؤسسات الدولة وتكاملها.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد أكد - في وقت سابق اليوم - ضرورة السعي إلى تقوية أركان الدولة العراقية، لاسيما أن هناك تحديات كبيرة يشهدها العالم.. وقال إنه يجب العمل على استكمال الاستحقاقات الدستورية.

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر كان قد أمهل القوى المشاركة في "الإطار التنسيقي"، للتشاور مع الأحزاب السياسية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة الجديدة وفق نتائج الانتخابات النيابية التي فاز التيار الصدري بأعلي عدد من المقاعد (74 نائبا من إجمالي 328 ).

ويضم "الإطار التنسيقي" أحزاب وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.. وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني.