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الرئيس السيسى يعزى نظيره الجنوب أفريقي فى ضحايا فيضانات مدينة "دیربان"

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:04 م
الرئيس السيسى يعزى نظيره الجنوب أفريقي فى ضحايا فيضانات مدينة "دیربان" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بخالص العزاء إلى رئيس جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة "دیربان" مؤخراً، والتي خلفت العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، معرباً عن صادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، ومؤكداً الثقة الكاملة في قدرة حكومة وشعب جنوب أفريقيا على مواجهة تداعيات تلك الفيضانات، ومساندة مصر ووقوفها إلى جانب الأشقاء في جنوب أفريقيا في تلك الظروف الصعبة، مع الاستعداد لتقديم العون والمساعدة التي قد تحتاجها جنوب افريقيا في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة.
 
من جانبه، أعرب الرئيس رامافوزا عن شكره وتقديره العميق للرئيس على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، والتي تؤكد حرص مصر حكومةً وشعباً على تعزيز مبادئ الأخوة والتضامن والمساندة بين الأشقاء، وبما يتسق مع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تعتز بها وتقدرها جنوب أفريقيا، مؤكداً في هذا الإطار حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، خاصةً في ظل الدور المصري الفاعل على الساحة الأفريقية والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول استعراض سبل مواصلة الزخم القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا مناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القارة الأفريقية.

السيسي

الرئيس السيسي

فيضانات جنوب افريقيا

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