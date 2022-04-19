اليوم السابع
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الرئاسة الأوكرانية: روسيا تقصف آزوفستال فى ماريوبول بقنابل تخترق الحصون

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:01 م
الرئاسة الأوكرانية: روسيا تقصف آزوفستال فى ماريوبول بقنابل تخترق الحصون أوكرانيا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت الرئاسة الأوكرانية، إن روسيا تقصف آزوفستال في ماريوبول بقنابل تخترق الحصون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تسعى إلى تغيير النظام في كييف، وإنما تريد أن يقرر الشعب الأوكراني مصيره ومستقبله، مضيفا أن الغرب استخدم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ضد روسيا.

وقال لافروف ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن الهدف من العملية العسكرية الروسية نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا، وإن الأزمة بدأت مع أوكرانيا منذ محاولة كييف توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى عدم وجود رسوم على الصادرات والواردات، ورأت روسيا حينها تغيير اتفاقياتها مع كييف".

وأضاف أن حكومة كييف هاجمت مناطق القرم الواقعة شرق أوكرانيا، ورغم ذلك تم التوصل إلى اتفاق مينسك في فبراير 2015 ولكن بعد 8 سنوات أعلنت الحكومة الأوكرانية عدم تنفيذ الاتفاق واستمرت في قصف المناطق في لوجانسك ودونيتسك.


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