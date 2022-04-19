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الدفاع الروسية: قصفنا 31 موقعا عسكريا لأوكرانيا اليوم بينها مستودع ذخيرة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:07 م
الدفاع الروسية: قصفنا 31 موقعا عسكريا لأوكرانيا اليوم بينها مستودع ذخيرة أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن قصف موقعين لقيادة الوحدات الأوكرانية ومستودع ذخيرة وأسلحة، متابعة: قصفنا 31 موقعا عسكريا لأوكرانيا اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال أولاف شولتز، مستشار ألمانيا، إن بلاده لن ترسل دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا وسنرسل دبابات قديمة يستطيعون تشغيلها.

وأضاف المستشار الألماني: نبحث مع المصانع العسكرية في زيادة إنتاج الأسلحة لأوكرانيا، متابعا: وصلنا إلى الحد الأقصى من المساعدات العسكرية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يتوقع وحدتنا وتأثير العقوبات على روسيا كارثي.

وتابع المستشار الألماني: أوكرانيا ستحصل على دعمنا الكامل ولكن لن نشارك في الحرب، وسنواصل دعم أوكرانيا عسكريا وماديا.


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