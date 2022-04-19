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الدفاع الروسية: سنوقف المعارك في محيط مصنع آزوفستال بماريوبول غدا الأربعاء

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:43 م
الدفاع الروسية: سنوقف المعارك في محيط مصنع آزوفستال بماريوبول غدا الأربعاء الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها ستوقف المعارك في محيط مصنع آزوفستال بماريوبول غدا الأربعاء، موضحة أن القوات الأوكرانية في مصنع أزوفستال بماريوبول ستستلم غدا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال أولاف شولتز، مستشار ألمانيا، إن بلاده لن ترسل دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا وسنرسل دبابات قديمة يستطيعون تشغيلها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المستشار الألماني: نبحث مع المصانع العسكرية في زيادة إنتاج الأسلحة لأوكرانيا، متابعا: وصلنا إلى الحد الأقصى من المساعدات العسكرية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يتوقع وحدتنا وتأثير العقوبات على روسيا كارثي.

وتابع المستشار الألماني: أوكرانيا ستحصل على دعمنا الكامل ولكن لن نشارك في الحرب، وسنواصل دعم أوكرانيا عسكريا وماديا.

 

 

 


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