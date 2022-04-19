الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 1314 قضية تموينية متنوعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1314 قضية تموينية متنوعة من بينهم 6 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (11,980 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز " -5120 عبوة) و(354) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (174,980 طن "لحوم - دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف" – 1230 عبوة – 3303 عبوة سجائر – 15 إسطوانة بوتاجاز).

كما تم ضبط 604 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (30 قضية دقيق "تجميع – تصرف" – 103 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 83 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 4 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 19 قضية توقف عن الإنتاج – 27 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 338 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (88,8 طن دقيق مدعم "تصرف"– 5,150 طن دقيق مدعم "تجميع" –200 رغيف بلدى مدعم – 29 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا (13) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (850 كجم "أسمدة زراعية " – 9924 عبوة سلع تموينية)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (276,610 طن – 16274 عبوة – 3303 عبوة سجائر – 15 إسطوانة بوتاجاز – 29 بطاقة تموينية ذكية) كان أبرزها ضبط (138 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج ملح الطعام) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول مخبز بلدى بالإسكندرية لتصرفه فى كمية قدرها (82,05 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (5 طن "لحوم مجمدة – مقطعات لحوم") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، وضبط (7,21 طن "أرز – مكرونة – زيت طعام") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وضبط (3,2 طن "مكرونة – زيت طعام") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 12,28 طن أسماك مملحة ومدخنة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بمحافظة الجيزة، وضبط (3,016,090 مليون قرص أدوية مختلفة الأنواع من بينها 3 مليون قرص بدون مستندات مجهولة المصدر – 7530 قرص متنوع "منتهية الصلاحية" – 8560 قرص ادوية متنوع غير مسجلة بالجهات المعنية المختصة - 419296 عبوة قطرة "عين" غير صالحة للإستخدام لمخالفة طرق التخزين والحفظ) ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

ونجحت الجهود في ضبط (6 طن "دقيق أبيض – أرز – سكر حر") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية،وضبط (100 طن إضافات أعلاف حيوانية خام) معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج "الأعلاف الحيوانية" بمحافظة المنوفية.

كما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لحوم كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (150 كيلو جرام "مقطعات لحوم – حواوشى – لحوم مفرومة – برجر") وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.