اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخزانة الأمريكية: لن نشارك باجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي حال وجود روسيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:00 ص
الخزانة الأمريكية: لن نشارك باجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي حال وجود روسيا المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي الاثنين، إن وزيرة الخزانة الأمريكية جينيت يلين لن تشارك في أي اجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي سيحضرها ممثلون روس.

وقالت بساكي، خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية: "أكدت وزيرة الخزانة أنها لا تخطط لحضور الأحداث أو الاجتماعات التي يشارك فيها الروس".

كان البيت الأبيض قد أعلن أن الولايات المتحدة تواصل الإصرار على مناقشة مشاركة أوكرانيا في قمة مجموعة العشرين المقبلة، ومنع روسيا من المشاركة فيها.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي -خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء- أنه من الصعب التكهن بشأن تنظيم قمة العشرين، مشيرة إلى أن القمة ستعقد بعد 7 أشهر.

 


الخزانة الأمريكية

صندوق النقد

البنك الدولي

روسيا

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