الخدمة السرية الأمريكية صادرت 100 مليون دولار من العملات المشفرة خلال 7 سنوات

كتبت: نهال أبو السعود

أفادت التقارير، أن الخدمة السرية صادرت أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة منذ عام 2015 في محاولة للقضاء على سرقات العملة الرقمية.

قال رئيس التحقيقات بالوكالة ديفيد سميث لشبكة CNBC إن مكتبه يتتبع تدفق البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى على blockchain لمنع الأنشطة الاحتيالية ومكافحتها.

قال سميث ، مساعد مدير مكتب التحقيقات في الخدمة السرية ، للمنفذ: "عندما تتابع محفظة عملات رقمية ، فإنها لا تختلف عن عنوان البريد الإلكتروني الذي يحتوي على بعض المعرفات المترابطة".

وأضاف: "بمجرد قيام شخص وشخص آخر بإجراء معاملة ، وهذا يدخل في blockchain ، لدينا القدرة على متابعة عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان المحفظة ، إذا صح التعبير ، وتتبعه من خلال blockchain".

ذكرت سي ان بي سي يوم الثلاثاء ، نقلاً عن بيانات من الوكالة ، أن الخدمة السرية صادرت 102 مليون دولار من أموال التشفير من خلال أكثر من 250 مصادرة خلال السنوات السبع الماضية.

وقالت الوكالة إنها طاردت مجموعة جرائم إلكترونية روسية استخدمت بورصة العملات المشفرة لغسل الأموال غير المشروعة ، كما منعت الوكالة عملية فدية مرتبطة بمجرمين روس وكوريين شماليين.

تأتي مصادرة العملات المشفرة في أعقاب استشارة حكومية صدرت يوم الإثنين حول التهديدات السيبرانية المتزايدة المتعلقة بالعملات المشفرة.

في الاستشارة ، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) ووزارة الخزانة إن مجموعة جرائم الإنترنت في كوريا الشمالية تستهدف العديد من المنظمات في صناعة العملات المشفرة، وتخدع المستخدمين لتنزيل تطبيقات تشفير غير مشروعة من خلال أجهزتهم، ثم تستخدم المجموعة التطبيقات المزيفة للوصول إلى الشبكة وسرقة المعلومات الخاصة.

في الأسبوع الماضي فقط، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن قراصنة من كوريا الشمالية، المعروفين باسم Lazarus Group ، سرقوا أكثر من 620 مليون دولار من العملات المشفرة في مارس.

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه "سيواصل فضح ومكافحة استخدام [كوريا الشمالية] للأنشطة غير المشروعة - بما في ذلك جرائم الإنترنت وسرقة العملات الرقمية".