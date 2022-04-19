الخارجية الروسية: عدد من موظفى السفارة البلجيكية "غير مرغوب فيهم"

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن عددا من موظفى السفارة البلجيكية فى موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، ردا على طرد سلطات بروكسل 21 من موظفى البعثات الخارجية الروسية.



وأشارت الخارجية الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أنها استدعت سفير مملكة بلجيكا ماركو ميشيلسن، وأعربت له عن احتجاجها الشديد، على القرار الاستفزازى لسلطات المملكة بطرد 21 من موظفى البعثات الخارجية الروسية فى بلجيكا.



وأوضحت أن ميشيلسن تسلم مذكرة من الوزارة تعلن فيه أن عددا من موظفى السفارة البلجيكية فى موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأهملتهم حتى 3 مايو المقبل لمغادرة روسيا، فيما لم يتم تحديد عدد موظفي السفارة البلجيكية الذين تم طردهم.