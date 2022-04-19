اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: عدد من موظفى السفارة البلجيكية "غير مرغوب فيهم"

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:07 م
الخارجية الروسية: عدد من موظفى السفارة البلجيكية "غير مرغوب فيهم" وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن عددا من موظفى السفارة البلجيكية فى موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، ردا على طرد سلطات بروكسل 21 من موظفى البعثات الخارجية الروسية.


وأشارت الخارجية الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أنها استدعت سفير مملكة بلجيكا ماركو ميشيلسن، وأعربت له عن احتجاجها الشديد، على القرار الاستفزازى لسلطات المملكة بطرد 21 من موظفى البعثات الخارجية الروسية فى بلجيكا.


وأوضحت أن ميشيلسن تسلم مذكرة من الوزارة تعلن فيه أن عددا من موظفى السفارة البلجيكية فى موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأهملتهم حتى 3 مايو المقبل لمغادرة روسيا، فيما لم يتم تحديد عدد موظفي السفارة البلجيكية الذين تم طردهم.


روسيا

وزارة الخارجية الروسية

بلجيكا

السفارة البلجيكية فى موسكو

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة