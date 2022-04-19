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الحساب الختامى لموازنة 20/21.. زيادة إيرادات الدولة 14% واعتمادات الاستثمارات العامة لـ 249 مليار

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:00 ص
الحساب الختامى لموازنة 20/21.. زيادة إيرادات الدولة 14% واعتمادات الاستثمارات العامة لـ 249 مليار مجلس النواب
كتب أمين صالح

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أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة زيادة الإيرادات العامة فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، زادت بنسبة 14% رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما أن إيرادات الضرائب زادت بنسبة 12.8% مقارنة بزيادة طفيفة للغاية 4, % في السنة السابقة 2019/2020، وفيما يتعلق بالإيرادات الأخرى (ممتلكات الدولة) زادت بنسبة 17.8%.

ووفقا للتقرير زاد إجمالى المصروفات في حساب ختامى موازنة 20/21، بنسبة 10% في 2021 مقارنة بـ4.8% في العام السابق، ووفقا للتقرير انخفضت فوائد الدين في عام 2020/2021 عن مثيلتها فى 2019 /2020 حيث بلغت 565 مليار جنيه وكانت في العام السابق 568 بانخفاض 3 مليار جنيه.

ووفقا للتقرير زادت المزايا والمنح الاجتماعية بمقدار 15% مقارنة بالعام السابق له كانت فيها انخفاض 20%، كما أن الاعتمادات للاستثمارات العامة في 2020/2021 زادت 30% مقارنة بالسنة السابقة 34%، وهى زيادة كبيرة من 192 مليار في 19/20 زادت إلى 249 مليار جنيه في 2020/2021.

 

 

 


الحساب الختامي للموازنه العامه للدوله

البرلمان

الحساب الختامي

الموازنه العامه للدوله

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