الجيش الأوكرانى: روسيا بدأت هجوما واسع النطاق فى الشرق

كتب أحمد عرفة

أكد الجيش الأوكراني، أن روسيا بدأت هجوما واسع النطاق في الشرق، موضحا أن روسيا تشن هجمات على امتداد الجبهة الشرقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأضاف الجيش الأوكراني، أن روسيا تسعى إلى تدمير قواتنا بشكل كامل، متابعا أن روسيا تريد فتح ممر بري إلى القرم والسيطرة على كامل دونيتسك ولوغانسك.



وفى وقت سابق، دعت وزارة الدفاع الروسية، كتائب (آزوف) الأوكرانية في ماريوبول إلى إلقاء السلاح والاستسلام وفق نظام تهدئة يبدأ اليوم من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.



وذكرت الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "بالنظر إلى الوضع الكارثي في مصنع آزوف ستال للمعادن، بالإضافة إلى الاسترشاد بالمبادئ الإنسانية البحتة، تدعو القوات المسلحة الروسية مرة أخرى مقاتلي الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو وقف أي أعمال عدائية والاستسلام وإلقاء أسلحتهم".



ونشرت الوزارة ، بحسب شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، آلية تنفيذ خروج المسلحين، تتضمن إنشاء اتصال مستمر بين الجانبين الروسي والأوكراني من أجل تبادل المعلومات وإعلان "نظام تهدئة " بين مقاتلي الكتائب والمرتزقة الأجانب وبين القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية والتقيد الصارم من كلا الطرفين.