الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء 4 مراكز إصلاح بالدقهلية والإسكندرية والبحيرة

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء 4 مراكز إصلاح وتأهيل في محافظات الدقهلية، والإسكندرية والبحيرة، وإنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة ثالث المحلة، في مديرية أمن الغربية.

كما نشرت الجريدة قرار التصديق على نتيجة انتخاب الدكتور إيهاب نصر طناس عبد الملاك، عضوًا بالمجلس الإنجيلي العام، ممثلًا للمجمع العام لكنائس الإخوة التابعة للطائفة الإنجيلية، بدلًا من فاروق تاوضروس عياد الظابط، وتنتهي مدة انتخابه في 31 أكتوبر 2026.