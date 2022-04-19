الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بتاريخ 2 أبريل 2022

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء أحكام جلسة المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 أبريل 2022، في 9 دعاوى نظرت خلال الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز "نواب رئيس المحكمة"، كما حضر الجلسة المستشار عوض عبد الحميد عبد الله رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجي عبد السميع أمين السر.

وأصدرت الهيئة حكمها في 7 دعاوي دستورية ودعوى تنازع، ودعوى منازعة تنفيذ.