التعليم توضح موعد انتهاء العام الدراسى الجارى للصفوف الدراسية.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن آخر يوم بالعام الدراسى الجارى ونهاية الدراسة ب الترم الثانى يوم 28 أبريل الجارى، وهو موافق يوم الخميس، و29 يوم الجمعة وهو إجازة رسمية ثم يدخل الطلاب بداية من السبت 30 أبريل وحتى 5 مايو فى إجازة عيد الفطر والعمال كما حددتها الحكومة.

وأكدت المصادر أنه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر والعمال يبدأ طلاب النقل فى امتحانات نهاية العام الدراسى والتى حددتها بعض المديريات التعليمية بالسبت 7 مايو 2022 و8 من نفس الشهر، مضيفة أن أى صف دراسى ينتهى من امتحانات الفصل الدراسي الثاني يدخل مباشرة فى إجازة نهاية العام الدراسى، قائلة: بالنسبة للشهادات العامة الدراسة تنتهى لديهم قبل انطلاق امتحاناتهم باسبوع على اعتبار أن هذا الأسبوع يخصص للمراجعة على المناهج الدراسية.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة لانتهاء العام الدراسى الجارى للصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي سيكون يوم الخميس 19 مايو المقبل حسب المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجارى.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.