اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تعلن غدا تفاصيل امتحان الثانوية العامة 2022 وطريقة أداء الاختبارات

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:43 م
التعليم تعلن غدا تفاصيل امتحان الثانوية العامة 2022 وطريقة أداء الاختبارات وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأربعاء في الثالثة عصرا، حيث أكدت الوزارة ، إنه سيتم الإعلان عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى الجارى بالنسبة للطلاب المصريين فى الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وطلاب الثانوية العامة غدا الأربعاء  20 أبريل 2022، الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الفيسبوك. 
 
فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة في تصريح خاص لليوم السابع"، أنه سيتم إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة 2022 وطريقة أداء الطلاب للامتحانات، وجداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى وآلية عقد الاختبارات سواء إلكترونية أو ورقية، مضيفة أن الامتحانات ستبدأ بالنسبة لصفوف النقل بالثانوى العام بعد العيد على أن تنطلق اختبارات الثانوية العامة 2022 في يونيو المقبل.
 
وشددت المصادر على إعلان طريقة أداء الطلاب فى الثانوى العام من الأول حتى الثالث اختبارات المواد غير المضافة للمجموع وخاصة طلاب الثانوية العامة، موضحة أنه من المقرر أن تعقد امتحانات المواد غير المضافة قبل المواد الأساسية.
 
 
 
 

التربية والتعليم

مؤتمر صحفى لاعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

موعد اعلان تفاصيل الثانوية العامة

اخبار مصر

التربية والتعليم مؤتمر صحفى لاعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة موعد اعلان تفاصيل الثانوية العامة اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم: إعلان كل ما يخص امتحانات الثانوية العامة وأبنائنا فى الخارج غدا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:00 ص

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وأبنائنا فى الخارج الأربعاء

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:01 ص

التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وأبنائنا فى الخارج الأربعاء

الإثنين، 18 أبريل 2022 08:42 م

رفض 100 دعوى لإعادة تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:32 م

التعليم: مؤتمر صحفى الأسبوع الجارى لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 17 أبريل 2022 11:42 م

استعدادات "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 7 معلومات

الأحد، 17 أبريل 2022 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة