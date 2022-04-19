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"التعليم" تبدأ اليوم تدريب طلاب الثانى الثانوى على استخدام التابلت بالامتحانات

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:00 ص
"التعليم" تبدأ اليوم تدريب طلاب الثانى الثانوى على استخدام التابلت بالامتحانات طلاب الثانوى العام
محمود طه حسين

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تبدأ اليوم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريب طلاب الصف الثانى الثانوى العام على استخدام التابلت فى الامتحانات الإلكترونية، وتتيح المدارس لطلابها التدريب مع بداية اليوم الدراسى وتسليمهم كود الامتحان بعد التأكد من جاهزية التابلت للدخول على منصة الامتحان.
 
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانوى الثانوى مهم جدا للتعرف على المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة وله علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام القادمة.  
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تدريب الطلاب يأتى فى إطار تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة الطلاب، موضحة: أنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسى وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسى.
 
وشددت على أنه تم البدء في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت للمدارس الخاصة وفى المدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، ويتم استخدام أى إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، وأنه يتم وضع الأسئلة فى ما درسه الطالب فى الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.
 
ولفتت إلى أنه تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية ويجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات مع توفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المقالية، مشيرة إلى أن كل مدرسة تقوم بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت.
 
 

التربية والتعليم

تدريب طلاب الثانوى العام

التدريب على الامتحانات الإلكترونية

اخبار مصر

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