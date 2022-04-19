البيئة: حسم العروض الفنية لشركات النظافة بشرم الشيخ نهاية الأسبوع

كتبت منال العيسوى

بالتوازى مع المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء أعضاء اللجنة العليا المعنية بالتحضير ل مؤتمر المناخ ، الذى تستضيفة مصر نوفمبر 2022 على ارض مدينة السلام بشرم الشيخ، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، للخروج في هذا الحدث بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر دولياً، ناقش الوزراء المعنيين أفضل العروض الفنية، التى تقدمت بها شركة وطنية وتحالف مكون من 3 شركات، للعمل في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمدينة، من اجل تحويلها الي مدينة خضراء مستدامة.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، انه سيتم عقد اجتماع نهاية هذا الاسبوع لاستكمال متابعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات ، والرد على بعض الاستفسارات التى طلبتها وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظة.

وفى سياق متصل تسعى المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات بشرم الشيخ الى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير للمخلفات. لضمان وجود منظومة مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوي من الكفاءة والإنضباط، حتى لا تقل شرم عن المدن العالمية فى هذا المجال

هناك عدد من الاستثمارات السريعة، تضمها منظومة المخلفات بالمحافظة، منها اقامة مصنع تدوير ومعالجة المخلفات، لإضافة بعض الخطوط الجديدة ، بعد تسلم محافظ جنوب سيناء المدفن الصحي الآمن بشرم الشيخ، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 35 مليون جنيه.

وتشهد شرم الشيخ ايضا عدد من مشروعات البنية التحتية، الخاصة بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والتى يبلغ حجم الإستثمارات فيها حوالى 103 مليون جنيه .

وبعد استعراض العروض الفينة، سيتم اختيار شركة واحدة من بين الاربع شركات او تحالف، لتقوم بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع بعناية شديدة، نظراً لتميز مدينة شرم الشيخ، مما يجعلها اكثر احتياجا لتقديم خدمة متميزة تتناسب مع طبيعتها السياحية.

الشركة التى سيقع عليها الاختيار، ستبدأ فورا قبل إنطلاق المؤتمر بوقت كافى، حيث سيتم البدء فى الأعمال بداية من شهر يونيو المقبل، استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، لخوض التجربة كاملة و تلافى اى مشكلات قد تظهر خلال هذه الفترة .

وشملت منظومة النظافة بمحافظة سيناء الوضع فى الاعتبار سكان المجتمع المحلى وأبناء المحافظة من العاملين فى هذا المجال، للعمل فى المنظومة الجديدة، ضمن العروض الفنية المقدمة من الشركات الاربعة، و تقديم خطة تشغيل مبدئية، اضافة لخطة ميدانية مكثفة لشهرى أكتوبر ونوفمبر ، مع تحديد أماكن مبيت عمال المنظومة، و مراعاة تشغيل البدو ودمجهم داخل هذه المنظومة .

من المعايير المطلوبة ايضا والتى يتم على اساسها اختيار الشركة المنفذة، ضرورة تقديم خطة زمنية للتشغيل واضحة محددة، وشاملة لكافة البنود السابقة، على ان تشمل هذه الخطة ، خطة ثانوية خاصة بالانتشار والتغطية لسبعة احياء بمدينه شرم الشيخ .

ولابد أن تتضمن خطة عمل كل شركة، خطة الجمع والنقل للمخلفات من الاحياء والمساكن والفنادق، وتنظيف الشوارع و الشواطئ والحدائق، وطرق جمع المخلفات الزراعية والاستفادة منها.

ستتسلم الشركة التى يقع عليها الاختيار مدفن صحي للمخلفات على أعلى مستوى، بشرط ان تقوم الشركة بالعمل على تأهيل المنطقة حول المدفن بالكامل.

وتشمل خطة المنظومة ايضا تسليم محطه معالجة واعاده تدوير مخلفات مجهزة لاستقبال حوالي 140 طن يوميا على أن تقوم الشركه بتأهيل وإنشاء خطوط جديدة لاستيعاب كافة كمية المخلفات المتولدة من المدينة.

محافظة جنوب سيناء ستقدم كل الدعم للشركة أو التحالف، الذى سيتم اختياره للعمل فى المنظومة من جانب الدولة ووضع كافة الإمكانيات للمساهمة فى إنجاح المؤتمر ، لضمان النجاح الكامل للمنظومة وخروج المحافظة بصورة تليق بإسم مصر عند استضافة مؤتمر المناخ ، حتى تكون شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر أمام الرأي العام العالمى خلال استضافة المؤتمر .