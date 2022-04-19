البنك المركزى الروسى يعتزم رفع دعوى قضائية بسبب الاحتياطيات المجمدة

وقالت نابيولينا خلال كلمة بمجلس النواب الروسي "الدوما" اليوم الثلاثاء، "هذا تجميد غير مسبوق لاحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، سنقوم بإعداد دعاوى قانونية، ونحن نستعد لرفع دعوى قضائية لأن الخطوة غير مسبوقة على النطاق العالمي".

وأضافت "بسبب تجميد جزء من احتياطيات روسيا الدولية اضطر المركزي الروسي لتطبيق معايير إضافية لضبط سعر صرف العملة الروسية".

يُذكر أنه بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا، من ضمنها تجميد احتياطيات دولية لروسيا بقيمة 300 مليار دولار.