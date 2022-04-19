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البحوث الفلكية: بداية رمضان 2 أبريل صحيحة طبقا لدار الإفتاء المصرية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:00 ص
البحوث الفلكية: بداية رمضان 2 أبريل صحيحة طبقا لدار الإفتاء المصرية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن اكتمال القمر في 16 رمضان الحالي لا يعني أننا الناس صامت يوما باكرا عن موعد الشهر الكريم، وطبقا لسحابات المعهد الفلكية فشهر رمضان في موعده تماما، وطبقا للرؤية الشرعية لدار الإفتاء المصرية، ثبتت الرؤية الشرعية وبدأ رمضان في 2 أبريل.

أضاف جاد القاضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الناس غير المتخصصين التقطت صورا للقمر ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتابعوا القمر في اليومين السابقين واللاحقين، مبينا: "نحن نرصد كافة الأمور بالحسابات الفلكية، والرؤية الشرعية ثبتت في موقعين وليس هناك خلافا على ذلك".

وأكمل مستنكرا، "الشخص اللي بيقول إحنا صمنا يوم بدري، إحنا صمنا يوم بدري عن مين؟ ومتأخر عن مين؟ كان ممكن يتكلم لو كانت الرؤية الشرعية اختلفت عن الدليل الفلكي، ولكن الاثنين متفقين، وليه الخلاف ونعمل قلق وزعزعة وبلبلة للناس بسبب ناس غير متخصصة".


جاد القاضي

معهد البحوث الفلكية

شهر رمضان

هلال رمضان

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