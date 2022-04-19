الانتهاء من تنفيذ برنامج الذكاء الاصطناعى بمديرية الشباب والرياضة

كفر الشيخ- محمد سليمان

انهت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، اليوم، الثلاثاء، تنفيذ الورشة الثالثة والاخيرة لبرنامج الذكاء الاصطناعي بمشاركة 30 مشارك بقاعة المديرية، برعاية اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات أحمد عفيفى وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورمحمد غنيم مدير عام الادارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية، حيث تم تنفيذ الورشة الاولي بمركز شباب فوه، والثانية بمركز شباب كفر الشيخ، والثالثة بالمديرية.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن برنامج الذكاء الاصطناعي تناول مفهوم الذكاء الاصطناعي كذا تاريخ الذكاءالاصطناعي، واهميته، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتعلم الآله والتعلم العميق وعلوم الكمبيوتر والبيانات الضخمة والتحول فى مجال الأعمال، والتحول فى مجال التطبيقات، وكذلك، مفهوم تعلم الآله، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والفرق بين تعلم الآله والتعلم العميق ، وعلاقة الذكاء الاصطناعي بالتسويق.

واشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الذكاء الاصطناعي، بأبسط العبارات، يشير مصطلح الذكاء الاصطناعى artificial inteligance (AI) إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادًا إلى المعلومات التي تجمعها، وتستخدم روبوتات المحادثة الذكاء الاصطناعي لفهم مشكلات العملاء بشكل أسرع وتقديم إجابات أكثر كفاءة القائمون على الذكاء الاصطناعي يستخدمونه لتحليل المعلومات المهمة من مجموعة كبيرة من البيانات النصية، جاء ذلك بإشراف عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، واحمد صلاح مدير إدارة التعليم المدني بالوزارة، ودكتور خالد فوزى ودكتوره منال كامل منسقي البرنامج، و إشراف تنفيذي محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والمدرب الدكتورة أيه السعيد يوسف بمركز المعلومات والتطوير بجامعة كفرالشيخ، متابعة فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدنى.