الإمارات تستدعى سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخا من القرآن الكريم

وكالات الأنباء

استدعت وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولى بالإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمى، سفيرة السويد ليزلوت أندرسون، وذلك للاحتجاج على ما أقدم عليه متطرفون فى السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت ريم الهاشمى، رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات التي تسيء للأديان، مشددة على ضرورة احترام الرموز الدينية و المقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب.

وشددت على أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.