الإفتاء: الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة وحفظ الحقوق

كتب أحمد عرفة

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة وحفظ الحقوق وعلى احترام الآخر، موضحا أنه لا يجوز ظلم الآخر خلال استخدام الزوج لحقوقه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج الدنيا بخير، المذاع على قناة الحياة، أنه لا يجوز للزوج أن يجور على زوجته، موضحا أن من يتزوج اثنين ولا يعدل يكون له صورة مميزة يوم القيامة حيث يكون وجهه مائل.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لابد أن نعلم أن هناك واجبات سيسأل عنها الزوج يوم القيامة حال تزوج اثنين بشأن عدم العدل بينهم، مستطردا: لابد لكل زوجة سكن مستقل إلا إذا وافقت الزوجة ولكن شرعا لها مكانها المستقل عن أى شخص من أهل الزوج وإذا وافقت أن تعيش مع أهل الزوج فهذا أمر خاص بها.