اليوم السابع
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الأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية في أوكرانيا لمدة 4 أيام تبدأ من بعد غد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:02 م
الأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية في أوكرانيا لمدة 4 أيام تبدأ من بعد غد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى إعلان هدنة إنسانية في أوكرانيا لمدة 4 أيام، اعتبارًا من بعد غد الخميس، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي حول الوضع في أوكرانيا نقل عنه الموقع الإلكتروني صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية، "أدعو اليوم لهدنة إنسانية لمدة 4 أيام في هذا الأسبوع المقدس، بدءاً من يوم الخميس المقدس وحتى عيد الفصح 24 أبريل، للسماح بفتح سلسلة من الممرات الإنسانية".

ولفت إلى أن "فترة عيد الفصح يجب أن تكون لحظة للوحدة من أجل حماية الأرواح"، مشدداً أن "الأمم المتحدة مستعدة لإرسال قوافل مساعدات إنسانية خلال هذه الفترة، ونحن نقدم خططاً مفصلة للأطراف".

وأوضح جوتيريش أن "التركيز المكثف للقوات والقوة النارية يجعل هذه المعركة حتماً أكثر عنفا ودموية وتدميرا"، منوهاً "هناك مئات الآلاف من الأرواح على المحك".

وتابع جوتيريش "لقد فشل العديد من الجهود المبذولة بحسن نية من قبل العديد من الأطراف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا".

وأكد الأمين العام للأم المتحدة أن هناك "أكثر من 12 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في أوكرانيا اليوم، وأكثر من ثلث هؤلاء في ماريوبول وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك"، مشيرا إلى أنه "نتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 15.7 مليون - أي حوالي 40 بالمئة من مجموع الأوكرانيين الذين ما زالوا في البلاد".

يذكر أن الأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش دعا في وقت سابق اليوم إلى وقف إطلاق نار إنساني عاجل في أوكرانيا للسماح بإيصال المساعدات المنقذة للحياة وكذلك عمليات الإجلاء.

 


الأمم المتحدة

أوكرانيا

هدنة إنسانية

الحرب في اوكرانيا

روسيا

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