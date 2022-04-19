الأسماك المحتوية على أوميجا 3 تساعد في تخفيف آلام الصداع النصفي

كتبت أمل علام

يعانى مرضى الصداع النصفى من آلام متكررة في الرأس والشعور بالصداع المستمر، وربما تزيد الأعراض مع الصيام والامتناع عن الطعام والشراب لفترات طويلة، لذك ينصح خبراء الصحة بإضافة الأطعمة الغنية باوميجا3 إلى طعامك للتخلص من آلام الصداع النصفى.



الاطعمة المحتوية على اوميجا 3

ووفقا لما ذكره موقع Migraine Again، فان هناك بعض الأدلة العلمية حول ما يجب أن نأكله للمساعدة في تخفيف الألم من نوبات الصداع النصفي.

أظهرت دراسة حديثة من المعهد الوطني للشيخوخة وجامعة نورث كارولينا أن اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يقلل من وتيرة وشدة آلام الرأس المرتبطة بنوبات الصداع النصفي، وقد ثبت أن هذه الفائدة تتعزز بشكل أكبر عندما يشتمل النظام الغذائي على كمية مخفضة من أحماض أوميجا 6 الدهنية.

تشارك أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية في تنظيم الألم والالتهابات، ترتبط أوميجا 3 بتأثيرات مضادة للالتهابات وتثبيط الألم، بينما ترتبط أوميجا 6 بتفاقم الألم وحتى إثارة الصداع النصفي في النماذج التجريبية، (هذا يعني أنك إذا تناولت مجموعة من الأطعمة تحتوي على أوميجا 6 في المختبر، فمن المرجح أن تعاني من آلام في الرأس.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أحماض أوميجا 3 الدهنية: حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) ، وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) لا تتم معالجة هذه الأحماض الدهنية الأساسية في الجسم وعلينا الحصول عليها من خلال ما ناكله، طعامًا أو مكملات .

وقال الموقع، إن الأحماض الدهنية أوميجا 6 ضرورية أيضًا ولكنها تميل إلى أن توجد في المزيد من الأطعمة المصنعة، يعتقد الخبراء أن الكثير من أوميجا 6 وقلة أوميجا 3 تسبب مرضًا مزمنًا - على سبيل المثال، مرض الصداع النصفي.

وقال الموقع: تزيد أوميجا 3 من نسبة الكوليسترول الجيد لدينا وتوجد في الأسماك الدهنية والباردة مثل السلمون والهلبوت والسردين والكريل والماكريل والتونة والرنجة والسلمون، توجد أيضًا في الخضراوات الورقية الداكنة وبذور الشيا وبذور الكتان والجوز والطحالب، وكذلك في البيض.

وأضاف الموقع، تقلل أوميجا 6 من الكوليسترول الجيد لدينا، وتحصل على سمعة سيئة لأنها توجد في المنتجات التي تعتمد على الذرة، مثل الزيوت ولحم البقر والدواجن التي تتغذى على الذرة، توجد أيضًا في الزيوت النباتية وعباد الشمس وفول الصويا، وجميعها مكونات شائعة في الأطعمة المصنعة، ومع ذلك، فهي لا تزال ضرورية للبقاء على قيد الحياة. ويمكنك الحصول عليها من الأطعمة المغذية مثل الجوز والبيض المدعم وعباد الشمس وبذور اليقطين.

ماذا تقول الدراسة؟

قام الباحثون، بقيادة كريستوفر رامسدن، بتقييم تأثير أوميجا 3 وأوميجا 6 على 182 بالغًا (معظمهم من النساء) يعانون من الصداع النصفي المزمن (من 15 إلى 20 نوبة صداع نصفي شهريًا)، تناول المشاركون واحدة من 3 حميات لمدة 16 أسبوعًا: اشتمل نظام غذائي واحد على زيادة تناول أوميجا 3 ، وشمل نظام غذائي ثانٍ زيادة تناول أوميجا 3 وانخفاض تناول أوميجا 6، في حين كان النظام الغذائي الثالث هو المجموعة الضابطة ويتضمن المستويات النموذجية من كل من الأحماض الدهنية.

وقال الموقع، إنه في النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3، انخفض معدل تكرار الصداع النصفي بمقدار 1.3 ساعة من الصداع يوميًا وأيام صداع أقل في الشهر، في النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 بالإضافة إلى نظام غذائي منخفض أوميجا 6، انخفض تكرار الصداع النصفي بمقدار 1.7 ساعة صداع أقل يوميًا و4 أيام صداع أقل في الشهر، مقارنة بمجموعة التحكم، كما أبلغ المشاركون في كلا المجموعتين عن هجمات أقصر وأقل شدة مقارنةً بتلك الموجودة في المجموعة الضابطة.

يشير ذلك إلى أن التغييرات الغذائية في نسبة أوميجا 3 إلى أوميجا 6 جيدة مثل بعض أدوية الصداع النصفي الجديدة أو أفضل منها.

ماذا يقول الخبراء؟

تقول ريبيكا بورش، طبيبة اختصاصية في الصداع في مستشفى بريجهام، إن هذه النتائج "تقربنا خطوة واحدة من الهدف الذي طالما سعى إليه مرضى الصداع وأولئك الذين يعتنون بهم: من حيث تغيير النظام الغذائي المدعوم بتجارب إكلينيكية قوية.

حتى أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك واقترحت أن التدخلات الغذائية المقترنة بالعلاجات الدوائية قد يكون لها فائدة إضافية، لذلك، إذا بدأت في تناول الطعام بشكل مختلف، وكنت تستخدم دواء الصداع النصفي، فقد يكون أداءك أفضل.

كيف تغير ما تأكله؟

بينما تدعم هذه الدراسة بوضوح اتباع نظام غذائي غني بأوميجا 3 للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، إلا أن هناك عوائق تحول دون الالتزام، بما في ذلك العوامل المالية والوقت وصعوبة تغيير العادة.

والخبر السار هو أنه يمكن أيضًا العثور على أوميجا 3 في مجموعة متنوعة من الأطعمة الأخرى، مثل الخضروات الورقية الداكنة وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز، قد تتمكن حتى من إخفاء المذاق في عصير لذيذ، فقداتضح أن تناول أوميجا 3 يساعد جسمك بعدة طرق، بالإضافة إلى المساعدة في علاج الصداع النصفي.

دمج أوميجا 3 في نظامك الغذائي يساعد من خلال:

خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، خفض مستويات الكوليسترول، تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق، تخفيف أعراض التهاب المفاصل، تقليل الالتهاب، المساعدة في الحماية من مرض الزهايمر، ترطيب البشرة ودعم تقوية الأظافر، والشعر اللامع، تخفيف الالتهابات الجلدية مثل الوردية والصدفية والأكزيما.