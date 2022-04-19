الأرض لسه فيها خير.. شاهد موسم تقليع محصول بنجر السكر بالمنيا.. فيديو وصور

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشر من محصول بنجر السكر خلال عملية التقليع وموسم الحصاد بمحافظة المنيا، الذى لم ينتهى حتى الآن، ولا تزال أرض الخير فى محافظة المنيا تعطى الكثير من المحاصيل ذات الأهمية الكبرى للمواطن.





ومن بين تلك المحاصيل محصول بنجر السكر، واحد من أهم المحاصيل الزراعية فى المحافظة والتى توسع في زراعتها الكثيرين من المزارعين خلال الفترة الماضية حتى وضلت الى ما يقرب من ضعف المساحة خلال الاعوام الماضبة.

وتزرع محافظة المنبا مساحة كبيرة من بنجر السكر وتتركز زراعته فى مراكز شمال بينما مراكز جنوب تتركز فيها زراعة قصب السكر نظرا لوجود مصانع العسل الاسود وتصنيع العسل الاسود والذى تشتهر به محافظة المنيا.

وتشهد المحافظة تطور كبير واهتمام بزراعة بنجر السكر، وهذا ما شاهدناه فى منطقة غرب عرب المنيا والتى تزرع مساحة كبيرة من البنجر.

يذكر أن محافظة المنيا بها واحد من أهم المصانع وهو مصنع السكر بابوقرقاص إلى جانب مصنع سكر القناة بابوقرقاص.