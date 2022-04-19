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استقرار أسعار الخضروات بمطروح وإقبال المواطنين على الشراء.. لايف

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:24 م
استقرار أسعار الخضروات بمطروح وإقبال المواطنين على الشراء.. لايف تراجع أسعار الخضروات بمطروح
مطروح - حسن مشالي

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، من أسواق محافظة مطروح، لمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بأنواعها، بعد أن شهدت بعض الخضروات ارتفاعا خلال الأيام الماضية، قبل أن تعود للانخفاض وفي طريقها للاستقرار لتتماشى مع باقي الأصناف الأخرى، وسط حالة من إقبال المواطنين على الشراء، بعد فترة من الإحجام بسبب حالة الغلاء خلال الفترات الماضية.

ورصدت عدسة اليوم السابع، الاستقرار الملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة بمحافظة مطروح، وتراجعت أسعار الطماطم 15 لـ 12 جنيها للكيلو وبطاطس الطبخ 4 والتحمير 6.5 جنيه والبصل 4 جنيهات والفلفل بين 15 و20 والخيار بين 7 و10 جنيهات، والموز 10 جنيهات للكيلو والتفاح 25 جنيها حسب النوع، والبرتقال 6 و10 جنيهات.

وقال وقال حسن عبد اللاه، أحد تجار الخضر والفاكهة بمطروح، أن الأسعار تراجعت عن الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، وهناك إقبالا على الشراء من المواطنين، مشيراً إلى أن سبب زيادة أسعار الطماطم وبعض الأصناف الأخرى، بسبب نهاية العروة أو الفاصل ما بين إنتاج زراعات الوجه القبلي والوجه البحري، وهذا يحدث سنويا بين فصول السنة، وأن الأسعار بدأت في التراجع والاستقرار، وأن الأسعار تتفاوت من مكان لآخر وحسب جودة وأنواع كل فاكهة.

وأوضح أن الأسعار أغلى بقليل عن المحافظات الأخرى بسبب ارتفاع نولون نقل البضائع لبعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، خاصة مع عدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بمحافظة مطروح، مع اعتمادها على جلب الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.

وأشار تاجر الخضراوات والفاكهة، إلى أن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضر والفاكهة، ساهم في إنعاش حركة البيع والشراء، مع إقبال المواطنين على الشراء أكثر من الفترات السابقة.


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