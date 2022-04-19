استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى الليلة

كتب محمود عبد الراضى

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء لن يخلوا من المتعة والإثارة، خاصة أن الأبيض يبحث عن تأمين صدارة الدورى والعودة للانتصارات، فيما يبحث زعيم الثغر عن تحقيق أول فوز تحت قيادة عماد النحاس.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين المباراة المرتقبة، وتأمين الجماهير التي تحضر لدعم الفريقين، وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 2، وخسر مثلهما، وسجل لعبوه 26 هدف، فيما استقبلت شباكه 14 هدفا، وفي المقابل يدخل الاتحاد محتلا المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لعبوه 18 هدفا، واستقبلت شباكه 22.