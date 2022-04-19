اختتام الدورة الرمضانية لنادى القضاة فى البحيرة .. صور

البحيرة - ناصر جودة

اختتمت مساء أمس، الدورة الرمضانية لكرة القدم لنادى القضاة بالبحيرة بمشاركة 100لاعب من شباب القضاة .

وشهدت الدورة الرياضية التى أقيمت على ملاعب ستاد دمنهور منافسة شديدة بين اللاعبين الذين يمثلون كافة الهيئات القضائية، ومنها النيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.

وفاز فريق الفرسان بكأس الدورة الرمضانية لكرة القدم التى نظمتها نادى القضاة بالبحيرة، وذلك بعد تغلبه على فريق الريان فى المبارة النهائية.

وقام المستشار حامد عيساوى رئيس نادى القضاة بالبحيرة وأعضاء مجلس الإدارة بتسليم كؤوس الدورة الرمضانية والميداليات التذكارية للفرق الفائزة وسط أجواء من البهجة والروح الرياضية.

وقال المستشار حامد عيساوى رئيس نادى القضاة بالبحيرة، أن هذه الدورة الرمضانية تستهدف فى الأساس تعميق التواصل الاجتماعى والرياضى بين شباب الهيئات القضائية المختلفة، وبث روح التآخى بينهم، مشيرا إلى نجاح هذه الدورة الرياضية بصورة لافتة للنظر، والتى أشرف عليها المستشار أحمد المقرحى القاضى بمحكمة دمنهور بالبحيرة، والمستشار ضياء حسن مدير نيابة كرموز بالإسكندرية.