اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اجتماع فى الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيد استخدام الفيتو

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:14 ص
اجتماع فى الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيد استخدام الفيتو الأمم المتحدة ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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يجتمع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بطلب من لشتنشتاين لمناقشة مشروع قرار دعمته واشنطن يلزم الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن بتبرير استخدامها لحق النقض.

ووفقا لموقع "فرانس 24"، أعادت العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا إحياء هذه الفكرة المطروحة منذ مدة طويلة والهادفة لدفع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتخفيف استخدام حق النقض (الفيتو).

وسمح فيتو موسكو لها بشل أي تحرّك في مجلس الأمن الذي يفترض أن يتدخل في هذا النوع من النزاعات كضامن للسلام العالمي، بناء على ميثاق الأمم المتحدة.

وأفاد دبلوماسيون بأن مقترح لشتنشتاين، الذي رعته نحو 50 دولة أخرى كانت الولايات المتحدة الدولة دائمة العضوية الوحيدة بينها، سيعرض للتصويت. وإلى جانب الولايات المتحدة، فإن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

ويضم مجلس الأمن الدولى أيضا عشر دول غير دائمة العضوية ولا تملك حق النقض.

ويدعو النص المقترح إلى التئام الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة "في غضون عشرة أيام من استخدام دولة واحدة أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الفيتو، لمناقشة الوضع الذي تم على أساسه استخدام حق النقض".

ومن بين الدول الأخرى الراعية للمقترح التي التزمت التصويت لصالح النص أوكرانيا واليابان وألمانيا، علما أن الأخيرتين تتطلعان للعضوية الدائمة في المجلس إذا تم توسيعه .

ولم تتضح بعد مواقف الهند والبرازيل أو جنوب إفريقيا وغيرها من الدول الساعية للعضوية الدائمة.

وأفاد دبلوماسي أن فرنسا ستصوّت لصالح النص، وإن لم تكن من بين الدول الراعية له.

 


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