ابنة جاك شيراك تدعو للتصويت لصالح ماكرون بجولة الإعادة بالانتخابات الفرنسية

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دعت كلود شيراك ابنة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، الناخبين للتصويت لصالح الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، المقررة الأحد المقبل.



وقالت كلود- حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء: إن الرئيس الفرنسى الراحل شيراك كان يقول طوال حياته حان الوقت لمحاربة التطرف".



وأضافت أن الوضع أكثر خطورة مما كان عليه الحال عامي 2017 و2002.. وهو ما اتفق معها فيه زوجها "فريدريك سالات بارو" أمين عام سابق بقصر الرئاسة الفرنسية.



ويذكر أن ماكرون تصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد الماضي، بنسبة 6 .27% من الأصوات، متقدما على لوبان التي حصدت 4. 23% وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية.