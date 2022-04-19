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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:57 ص
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إنقاذ 27 بينهم 19 سائحا إثر نشوب حريق هائل بأحد اللانشات السياحية فى الغردقة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:21 ص
إنقاذ 27 بينهم 19 سائحا إثر نشوب حريق هائل بأحد اللانشات السياحية فى الغردقة حريق لانش سياحى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اندلع منذ قليل، حريق بأحد اللانشات السياحية، وذلك أمام سواحل مدينة الغردقة، وذلك فور خروجه لرحلة سفارى، حيث شبت النيران بمجرد خروجه من مارينا الغردقة، وسيطرت النيران على المركب.

وأكدت مصادر، أن اللنش السياحي أبحر صباح اليوم في رحلة سفاري بحري، وكان علي متنه قرابة 19 سائحا من جنسيات مختلفة، وقرابة  8 من طاقمه، وبمجرد إبحاره من مارينا الغردقة شبت النيران فيه بشكل كبير بطريقة مفاجئة، على الفور قام الطاقم بإنقاذ جميع السياح، قبل أن تشتعل النيران فى جميع جسم المركب . 
 
والتهمت النيران المركب بالكامل، وتم نقل السياح من خلال مراكب صغيره الي الميناء ومنها لفنادقهم دون وجود إصابات، وأخطرت الأجهزة الأمنية المختلفة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة سبب الحريق.
 

 


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