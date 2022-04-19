إنشاء مركز لتنمية الأسرة.. تفاصيل مشروعات حياة كريمة بقرية النمسا بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

تواصل محافظة الأقصر العمل في المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى آلهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد، قام اليوم المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، بمتابعة استمرار العمل فى إنشاء مركز تنمية الأسرة (أمومة وطفولة ) ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية وتخاطب ومركز علاج طبيعي وحضانة، والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية وورشة تدريب وعيادة تنظيم أسرة ومركز مودة.

وأكد رئيس مجلس قروي النمسا، أنه يجري العمل فى إنشاءات المركز تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بحضور المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع هي شركة بداية للتشييد والبناء، وتمت المتابعة بحضور المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة، وتحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، كما أنه جاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفى نفس السياق، يواصل رجال مجلس قروي النمسا، العمل فى مشروع تكاسي الترع بنطاق الوحدة المحلية بالقرية، لخدمة المواطنين والزراعة بالقرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كما قام المهندس محمد عشرى رئيس الوحده المحلية بالنمسا بمتابعة استمرار العمل فى مشروع الصرف الصحي بالنمسا، وصب سقف الدور الثاني علوي بجناح مدرسة الشهيد أحمد عبدالسلام الاعدادية بالنمسا، وجارى العمل بكل جدية بجميع المشروعات الجارى تنفيذها بالوحدة المحلية بالنمسا.



قرية النمسا تواصل العمل فى تكاسي الترع وإنشاء مركز تنمية الأسرة (1)



قرية النمسا تواصل العمل فى تكاسي الترع وإنشاء مركز تنمية الأسرة (2)



قرية النمسا تواصل العمل فى تكاسي الترع وإنشاء مركز تنمية الأسرة (3)



قرية النمسا تواصل العمل فى تكاسي الترع وإنشاء مركز تنمية الأسرة (4)



قرية النمسا تواصل العمل فى تكاسي الترع وإنشاء مركز تنمية الأسرة (5)