إقبال جماهيري كبير في ختام فعاليات اليوم الثقافى بقرية الكيمان بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث نظمت مكتبة الكيمان الثقافية فعاليات اليوم الرابع والأخير ليوم ثقافي بقرية الكيمان.

وتضمن اليوم الثقافي مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقرية الكيمان، حيث عقدت محاضرة بعنوان "انتصارات العاشر من رمضان" تحدث خلالها الشيخ شعبان سعد الحداد عميد معهد فتيات الكيمان الأزهري، عن معركة أكتوبر كانت لتحرير الأرض المصرية والسورية التي احتلها العدو، ومن تباشير نصر أكتوبر أنه وقع في شهر رمضان وهم في صيام، وكان شعارهم الله أكبر والعدو الاسرائيلي روج لخط بارليف بأنه الخط الذي لا يقهر ولكن قهره المصريون بخراطيم المياه، ومن عوامل النصر التخطيط الجيد، والإستعداد والتعاون بين العرب والاتحاد فيما بينهم.

وبجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر السيد حلمي السيد، وألقى قصيدة بعنوان"يا غالي"، ونفذت ورشة فنون تشكيلية ورسومات فنية، بعنوان " انتصارات العاشر من رمضان"، نفذها أحمد أمين عبدالرحمن، مع مجموعة من رواد المكتبة، مستخدمين الورق وألوان الخشب والفلوماستر، بالإضافة إلى ذلك أعدت ورشة حكي قراءة قصة"مدينة الأقصر" تأليف بسام الشماع ألقاها محمد زين العابدين بصحبة مجموعة من رواد المكتبة، وأوضح موقع الأقصر جغرافيا ومعبد الكرنك ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط والبر الغربي، ويحتوى على أغنى الأماكن في العالم بالآثار ومنها"وادي الملوك، وادي الملكات، وادي النبلاء، وادي العمال، معبد مدينة هابو، معبد حتشبسوت" والأقصر هي مستودع الأسرار الفرعونية، وفى الختام قدم عرض مديح وإنشاد ديني وأنشد المنشد أبو الوفا عبداللطيف قصيدة بعنوان "هل من بشر ".

فيما نظم قصر ثقافة أرمنت احتفالية نادى الأدب بشهر رمضان وأعدت أمسية رمضانية شعرية للشعراء سيد صدقى، على حسان، خالد حلمى، أحمد محمد على، النوبى عبد الراضى، بجانب ذلك قدم عرض فنى لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدمت العديد من الأغانى ومنها "مرحب شهر الصوم، القلب يعشق كل جميل، لأجل النبي" غناء المجموعة.



إقبال جماهيري كبير في ختام فعاليات اليوم الثقافى بقرية الكيمان



إقبال جماهيري كبير في ختام فعاليات اليوم الثقافى بقرية الكيمان



إقبال جماهيري كبير في ختام فعاليات اليوم الثقافى بقرية الكيمان