إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى دائرى المريوطية

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 8 اشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص أعلى الطريق الدائري في الاتجاه من المريوطيةن وصولا الي المنيب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم وأم المصريين لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل مما أسفر عن إصابة 8 اشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم وأم المصريين لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحلدث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي ساىق السيارة النقل للتحقيق معه.