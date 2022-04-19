إصابة 5 أشخاص اصطدمت بهم سيارة مسرعة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، اتجاه بنها، حادث اصطدام سيارة مسرعة بـ5 أشخاص أثناء عبورهم الطريق بمنطقة نفق الحدادين بطوخ، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعى لتقديم الخدمة الطبية لهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة مسرعة بـ5 أشخاص أثناء عبورهم طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة نفق الحدادين بدائرة مركز شرطة طوخ.



على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بـ5 أشخاص أثناء عبورهم طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمنطقة نفق الحدادين بدائرة مركز شرطة طوخ، جرى نقلهم إلى مستشفي بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.