إصابة 46 شخصا بحالات تسمم لتناولهم وجبة إفطار أمس بقرية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 46 شخصا بحالات تسمم من قرية واحدة، لتناولهم وجبة إفطار أمس، وشعر المصابين بحالات مغص خفيفة، واستمرت حتى اليوم الثلاثاء، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بوصول عدد من المواطنين من قرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ بحالات تسمم، وأعلنت المستشفى حالة الطوارئ بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، ومتابعة الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين أنهم تناولوا وجبة طعام فاسدة، والاصابة بحالة التسمم بسيطة، وتم تقديم كافة الإسعافات اللازمة للمصابين، وتم حجز 4 حالات فقط منهم، وخرجت 40 حالة عقب تقديم كافة الخدمات الطبية لهم، واستقرار حالتهم.