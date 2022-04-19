اليوم السابع
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إصابة طالب بكسر فى القدم بعد سقوطه من الطابق الثانى بمدرسة الزراعة ببنها

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:41 م
إصابة طالب بكسر فى القدم بعد سقوطه من الطابق الثانى بمدرسة الزراعة ببنها مدرسة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت مدرسة الزراعة بالرملة التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، سقوط طالب من الطابق الثاني، وإصابته بكسر بالقدم اليمنى، جرى نقله لمستشفى بنها الجامعى، وتقديم العلاج اللازم، وتصرح له بالخروج بعد عمل الإسعافات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بلاغا من غرفة عمليات المديرية بسقوط طالب من الطابق الثاني بمدرسة الزراعة بالرملة التابعة لإدارة بنها التعليمية، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأكد مدير تعليم القليوبية، أن الطالب "يوسف عبد الباري سليمان"، بمدرسة الزراعة بالرملة التابعة لإدارة بنها التعليمية، كان يؤدى الامتحان اليوم وأثناء خروجه اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني، وجرى على الفور نقله لمستشفى بنها الجامعى وتقديم الإسعافات اللازمة، وتبين وجود اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وتصرح له بالخروج.


اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

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إدارة بنها التعليمية

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