إحالة 138 موظفا للتحقيق خلال حملة لمتابعة الانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

مشددا على متابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفى هذا السياق نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة بالوحدات الصحية بقرى "أورين - ام حكيم - محلة بشر"

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 64 حالة غياب من العاملين دون سند قانونى بعدد 6 منشآت حكومية .

كما تم ضبط 74 حالة ترك عمل دون سند قانونى بنطاق 7منشآت حكومية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

يذكر أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت قد شنت حملة تفتيشية للانضباط الادارى بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة .

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 13 من العاملين بالوحدات الصحية والمدارس بنطاق قرى شبراخيت" اورين - شبراريس - القرداحي" للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين