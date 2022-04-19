اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:59 م
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أغرب حكم قضائى.. تعويض سيدة فقدت أسنانها بعد محاولتها الهروب من دفع فاتورة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:00 م
أغرب حكم قضائى.. تعويض سيدة فقدت أسنانها بعد محاولتها الهروب من دفع فاتورة أسنان - أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان "أغرب حكم قضائى" وهى عبارة عن عدد من الأحكام القضائية التي صدرت في العديد من دول العالم، التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم .

وفى حلقة اليوم نستعرض قصة سيدة كانت تقضي سهرتها في أحد النوادي الليلية بنيويورك في عام 2016، حتى بلغ حسابها نحو 3000 دولار، ولتجنب دفع هذا المبلغ ذهبت إلى الحمام لمحاولة الهرب من خلال نافذة موجودة، وذلك حتى لا تدفع الحساب التي تناولت به مشروبات ووجبات، وأثناء هروبها من النافذة وقعت على الأرض ونتج عن ذلك انكسار أسنانها الأمامية، وبرغم انها كانت تهرب، تقدمت السيدة بشكوى أمام القضاء تتهم فيها النادي بهذه الإصابة، وبالفعل استجاب لها القاضي وحكم لها بمبلغ 12 ألف دولارًا، تعويضا عما حدث، ولنفقات العلاج التي تحملتها من مالها الخاص.


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