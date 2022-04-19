أطباء مستشفى الكرنك ينقذون فتاة بجراحة ميكروسكوبية دقيقة من بتر باليد

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مستشفى الكرنك الدولى بمحافظة الأقصر، تعاونا مشتركا بين فريق جراحة التجميل مع فريق جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، في إنقاذ فتاة تبلغ من العُمر 22 عامًا من بتر مُؤكد باليد، وذلك نتيجة لتعرضها لقطع كُلي في الرسغ مع قطع بالشرايين والأعصاب وجميع الأوتار الموُصلة لليد اليُسرى.

وحضرت الفتاة إلى طوارئ المستشفى وكانت قد تعرضت لقطع كلي في الرسغ اليسرى نتيجة تعرضها لحادث، مما تسبب في قطع بالشرايين المُغذية لليد مع قطع في الأعصاب والأوتار باليد، وقد نجح الفريق الطبي في إنقاذ الفتاة حيث تم تصليح الأوتار والأعصاب وتصليح الشرايين والأوعية الدموية المُغذية لليد وتُعد هذه العملية من الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة.

وشارك في إجراء العملية كل من الدكتور عمرو سمير فهمي أخصائي ورئيس قسم جراحة التجميل بالمستشفى، والدكتور بيشوي إدوارد لويز أخصائي جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، والدكتور محمد الذوق أخصائي التخدير بالمستشفى، مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات محمود سيد، وقد تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 300 جنيه فقط سددها المنتفع.

وكان أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لأول مرة بمستشفى الكرنك الدولي نجح فريق قسم جراحة العظام في إجراء عملية لرد خلع في الترقوة ولوح الكتف، وذلك بإستخدام تقنية منظار العظام الجراحي لمريض في الثلاثين من عمره.

وحضر المريض إلى المستشفى وقد كان يعاني من ألم شديد وتورم في منطقة الكتف، مع عدم القدرة على تحريك مفصل الكتف بسهولة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود خلع بمفصل الترقوة ولوح الكتف A-C joint، وحاجة المريض لإجراء جراحة لرد الخلع، وقد نجح فريق جراحة العظام في المستشفى في إجراء جراحة ناجحة تم من خلالها رد الخلع وإصلاح تمزق الأوتار والأربطة في منطقة الكتف باستخدام منظار العظام الجراحي وتم تثبيت لوح الكتف باستخدام خيط عالي المتانة Tightrope لتفادي تكرار خلع الكتف، والمريض الآن بحالة جيدة ويتم متابعته بالعيادة.