أخطر مجرم فى العالم.. بابلو إسكوبار نفذ 627 هجوما إرهابيا

كتب – أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم، بعنوان" أخطر مجرم في العالم"، والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم، عن جرائم قتل وسرقة ونصب، ولكن لكل جريمة بطلا يطلق عليه أخطر مجرم في العالم، وذلك نظرا لعدد الجرائم التي قام بها بمفرده وأصبح بعدها اسمه يتردد في ساحة المجرميين.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة بابلو إسكوبار، حيث تمكنت هذه الشخصية من اكتساب أهمية فى الصحافة الدولية بفضل جرائمه المتعددة فى المنظمات المخصصة لتهريب المخدرات، وكان أحد أكثر المجرمين المطلوبين في أواخر القرن العشرين، إلا أنه كان أيضًا رجلًا محبوبًا من قبل شعبه بسبب العمل الاجتماعي. انخرط مهرب المخدرات في السياسة الكولومبية وحصل على بعض المناصب العامة، واستغل الفقراء وكسب تعاطفهم من خلال بنى المستشفيات والمدارس والكنائس.

ولد في 1 ديسمبر 1949 في مدينة ريونجرو في مقاطعة أنتيوكيا الكولومبية، كان بابلو إميليو إسكوبار الثالث من سبعة أطفال. كان طفلاً هادئًا، غالبًا ما فقد في أفكاره الخاصة، كما ذكر شقيقه الأكبر روبرتو إسكوبار: "لقد فكر أخي دائما"، ونشأ ملك الكوكايين في المستقبل خلال "La Violencia"، وهي حرب أهلية في كولومبيا بين عامي 1948 و1958 بين حزب المحافظين الكولومبي والحزب الليبرالي الكولومبي الذي أودى بحياة 200000 شخص. أُجبرت العائلات الباقية على البقاء في الفقر.

وكان جنون إسكوبار مدفوعاً بخوفه الأكبر لقضاء بقية أيامه في زنزانة سجن أمريكية، حيث إنه كان مسئولا عن مقتل 5500 شخص ونفذ 627 هجوما إرهابيا فى المدن الرئيسية فى البلاد، وعلى الرغم من عدم وجود رقم رسمى، فقد قام باختطاف 15 شخصا.

قدرت مجلة فوربس القيمة الصافية لسكوبار فى عام 1987 بأكثر من 2 مليار دولار. على الرغم من الاتهامات الفيدرالية الثلاثة في الولايات المتحدة لتسويق الكوكايين وغسيل الأموال والقتل، فقد تمكن إسكوبار من الاحتفاظ باسمه في قائمة فوربس لمدة 7 سنوات متتالية.