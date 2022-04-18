32 طلب إحاطة ضمن جدول أعمال لجان مجلس النواب اليوم

كتبت إيمان علي

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، حيث تنعقد 21 لجنة، وذلك على هامش انعقاد الجلسات العامة لمناقشة عدد من التشريعات والقضايا ضمن جدول أعمالها.

وتسيطر طلبات الإحاطة على مائدة اجتماعات اللجان بواقع 32 طلب إحاطة، بجانب مناقشة عدد من القضايا المطروحة على أجندتها، وتنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طلبات إحاطة بشأن الشهر العقاري والعاملين فيه ومستوى الخدمات المقدمة، فيما تطرح لجنة الخطة والموازنة طلبات إحاطة أيضا على مائدتها منها ما يتعلق بشأن تعديل لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية، وتتابع لجنة العلاقات الخارجية آخر التطورات الخاصة من تحديث وتجديد مكتب تصديقات محافظة بني سويف، ومناقشة الاستعداد لزيارة محافظة بني سويف.

وتستعرض لجنة الشئون الإفريقية القضايا القائمة بخطة عمل اللجنة، فيما تستعرض لجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور محافظ جنوب سيناء، الأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي، وتطرح لجنة الشئون الاقتصادية ما يستجد بجدول أعمالها .

وتناقش لجنة القوى العاملة طلبا الإحاطة بشأن استحقاق العاملين بالمناطق النائية والمعينين بعد 31/12/2002 للبدل النقدي وبدل الإقامة، وعدم المساواة في تحديد بدل المناطق النائية لكل العاملين بالشركة المصرية للاتصالات؛ خاصة وأنهم يعملون في إطار قانوني واحد، وتطرح الصناعة طلب إحاطة بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس محافظة كفر الشيخ، وآخر بشأن استمرار المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج من نقص خدمات المرافق الأساسية وارتفاع رسومها وتدني البنية التحتية وتداخل جهات الولاية على الأراض الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتنظر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دور جهاز تنمية المشروعات في تفعيل القانون 152 لسنة 2020، واستعراض الموقف النهائي للرخص المؤقتة وذلك حتى نهاية مارس 2022 التي تم منحها للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي تمهيداً لتقنين أوضاعها.

فيما تنظر لجنة الطاقة والبيئة طلب إحاطة بشأن استرداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 عبر حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي، وآخر بشأن كثرة شكاوى المواطنين من مشكلة القراءات الخاطئة التي تصدر بسببها فواتير غير معبرة عن استهلاك المشترك الحقيقي من الكهرباء.

وتناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، طلب إحاطة بشأن منع وزارة الموارد المائية والري أصحاب المنازل المقامة على أراضي منافع الري بقرية المفتي الكبرى مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ من قيامهم بإحلالها وتجديدها، وآخر بشأن المطالبة بإنشاء صرف زراعي بأراضي الاستصلاح الجديد بعد تعرضها لارتفاع منسوب المياه الجوفية مما أدى تلف المزروعات.

وتستمر لجنة التعليم والبحث العلمي في مناقشة ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والمقرر أن يكون بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية والاقتصادية.

وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف طلبا الإحاطة بشأن بناء المساجد وفرشها، ووجهت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الدعوة إلى وزارتي (التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم افتتاح مبنى منطقة البلينا التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رغم تجهيزه، وآخر بشأن وجود فساد وعدم انضباط بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص).

وتستعرض لجنة الإعلام والثقافة والآثار، نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة يوم الأربعاء 30 مارس 2022 لمقر الجمعية الجغرافية المصرية للوقوف على ما أثير بطلبات الإحاطة التي سبق مناقشتها باللجنة بشأن سوء حالة مبنى الجمعية وحاجته العاجلة للترميم.

بينما تناقش لجنة السياحة والطيران المدني، طلب إحاطة بشأن شكوى بعض شركات السياحة المصرية من تلقيهم اعتراضات من شركات السياحة الأجنبية بسبب رفع زيارات الصوت والضوء من البرامج السياحية.

وتطرح لجنة الشئون الصحية، على مائدتها 5 طلبات إحاطة بشأن المنظومة الطبية، أبرزها عن معاناة الصيادلة العاملون بمديرية الشئون الصحية بالجيزة من عدم التطبيق السليم للقانون (151) لسنة 2019 وتفاقم أزمة أمراض الدم في مدينة الواحات البحرية، ومن بين طلبات الإحاطة المطروحة أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يخص تسرب البيانات الخاصة بالعملاء من أرقام هواتف واسماء وبيانات شخصية إلى شركات التسويق العقارية وكافة الشركات التسويقية، وآخر عن وقف المواقع الإلكترونية التي تقوم بالابتزاز الإلكتروني.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة بشأن تأخر محافظة القاهرة عن إصدار قرار تخصيص حق انتفاع دون مقابل قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1811,75م2، كائنة بحارة كمال من شارع عثمان متفرع من شارع طومان باي - حي الزيتون - لصالح مديرية الشباب والرياضة بغرض إقامة مركز شباب عليها، وذلك بالرغم من موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة الصادرة في هذا الشأن بتاريخ 13/7/2021.

وتطرح لجنة الشباب والرياضة، على مائدتها 5 طلبات إحاطة ، منها عدم توفير الاعتمادات والإمكانات المادية لنادي متحدي الإعاقة بالبحيرة، وآخر بشأن عدم جاهزية الملاعب والأندية والمراكز الشبابية بإجراءات وأدوات الإنعاش القلبي والرئوي، وتبحث لجنة حقوق الإنسان، الشكاوى الواردة إلى اللجنة.