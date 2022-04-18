‬بمناسبة عيدها القومي: "هنا أسيوط.. حضارة وتراث وزراعة".. إنفوجراف

كتبت أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا بمناسبة العيد القومي لمحافظة أسيوط ، بعنوان: هناأسيوط.. حضارة وتراث وزراعة.

1-تحتفل محافظة أسيوط بعديها القومي، مع ذكرى مرور 223 عاماً على ذكرى تصدى أبناء قرية بني عدي للمحتل الفرنسي عام 1799،والذي يأتي في 18 إبريل من كل عام بمناسبة ذكرى تصدي أبناء قرية بني عدي للاحتلال الفرنسي.

2- تعتبر المحافظة من أعرق محافظات جمهورية مصر العربية وتتوسط محافظات صعيد مصر وتقع على ضفتي نهر النيل، كما تضم تراثحضاري متنوع من مختلف العصور: الفرعوني، الروماني، القبطي، والإسلامي.

3-تبلغ مساحة المحافظة حوالي 25926 كم2، وعدد سكانها 4,7 مليون نسمة، كما تضم 11 مركز: الفتح، ديروط، القوصية، منفلوط،أسيوط، أبوتيج، الغنايم، صدفا، أبنوب، الساحل سليم، البداري.

4-يبلغ إجمالي الزمام المنزرع بالمحافظة : 349 ألف فدان، ويتنوع انتاجها النباتي، كالتالي:المحاصيل الحقلية: القمح، الفول الصويا،عباد الشمس، الفول السوداني، البنجر، الذرة، القطن، السمسم، ، ، الفول البلدي، الحمص، الحلبة، العدس، البصل، الثوم، المحاصيلالبستانية: الرمان، المانجو، الزيتون، التفاح، الموز، الموالح، اليوسفي، العنب، النباتات الطبية والعطرية ( الريحان)، ومحاصيل الخضر:الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البامية، الملوخية، اللوبيا، البطاطس، الكرنب.

5- بالنسبة للإنتاج الحيواني، لديها 182 مزرعة ماشية، تضم 111 ألف رأس أبقار وجاموس، و 48 ألف رأس أغنام وماعز وإبل، فضلا عن24 مصنع لإنتاج الأعلاف، كما يضم الإنتاج الداجني: 1849 مزرعة دواجن، ويبلغ إجمالي الإنتاج: 26 مليون دجاجة، كذلك بهاحوالي891 منحل عسل، وإجمالي انتاجها: مليون طن سنوياً.

6- تعتمد في الإنتاج السمكي على نهر النيل، وأهم الأسماك: مبروك الحشائش، البلطي، البياض، القراميط، قشر البياض، اللبيس،الشيلان، الحنشان.

7- يضم القطاع الزراعي بالمحافظة: 4 معامل فرعية تابعة لمركز البحوث الزراعية، 2 محطة غربلة، 28 منفذ لبيع التقاوي، 5 مناطقإصلاح زراعي، و مراقبة إستصلاح أراضي.

8- يوجد بها عدد من مشروعات الاستثمار الزراعي بالمحافظة، تتمثل في مصنع تجفيف البصل، مصنع تدوير مخلفات الزراعية، محطةفرز وتعبئة الرمان والموالح، مصنع إنتاج صلصة الطماطم، ومصنع إستخلاص الزيوت من الريحان.