وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع انتظام أداء الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

استأنف الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولاته التفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس وانتظام طلبة الصف الأول الثانوى فى أداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية على استخدام التابلت .

وخلال جولته بمدرسة الخارجة الثانوية للبنات تابع وكيل التعليم بالمحافظة انتظام طالبات الصف الأول الثانوى لأداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية على استخدام التابلت، حيث يجرى الامتحان بمادة الفلسفة والمنطق وسط أجواء من الهدوء والانضباط.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على هدوء سير الامتحانات التجريبية بجميع مدارس المحافظة، والذى جاء نتيجة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل متمنيا لجميع طلاب المحافظة بكافة المراحل التعليمية التوفيق والسداد.

وفى سياق متصل، استقبل وكيل التعليم بالوادى الجديد، وفد قطاع تعليم المحافظة من المشرفين وطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج الذين شاركوا بمسابقة وحفل ختام العروض المسرحية ومسابقات الرسم على مستوى الجمهورية الذى جرى تنظيمه من الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بقيادة الدكتورة هالة عبد السلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، بمقر المدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوم 10 إلى يوم 13 أبريل الجارى .

وخلال اللقاء هنأ وكيل التعليم بالمحافظة فريق العمل لنجاح طلاب التربية الفكرية فى المشاركة بحفل الختام ضمن اربع محافظات مشاركة من 27 محافظة ، وتم مشاركة مجموعة من الفقرات بالحفل الختامى للمسابقة حيث لاقت العروض إستجسانا من الجميع لإبداع الطلاب فى تقديم الفقرة ولفت أنظار الجميع.

وتسلم وكيل التعليم الميدالية الذهبية مهداة من الإدارة العامة لشئون التربية الخاصة للتمثيل المشرف واللائق لوفد قطاع تعليم المحافظة والطلاب المشاركين بالمسابقة وحفل الختام وجرى تكريم جميع المشرفين والطلاب المشاركين .

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة ، الشكر والتقدير لفريق العمل مدير عام الخدمات التربوية ومديرى إدارات( التربية الخاصة _ التعليم الإعدادى _ الموهوبين والتعلم الذكى ) والطلاب المشاركين،لهذا التميز وظهور العمل بالمظهر اللائق والمشرف متمنيا لقطاعنا التعليمى مزيدا من التقدم والنجاح



جولة وكيل تعليم الوادى بمدرسة الخارجة



مدرسة الخارجة للبنات



وكيل تعليم الوادى مع طالبات مدرسة الخارجة



وكيل تعليم الوادى مع فريق عمل مدرسة الخارجة