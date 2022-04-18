وكيل التربية والتعليم بالبحر الأحمر يتفقد مدارس بالغردقة.. اعرف التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن زيادة تفقدية لهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر على مدارس مدينة الغردقة، للتأكد من سير العملية التعليمة بالمدارس وتحقيق الانضباط الإداري.

وبدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر جولته التفقدية بمدرسة أسماء بنت أبى بكر الابتدائية ومدرسة الأحياء الثانوية لمتابعة مسار العمل فيها يرافقه مصطفى نصر مدير إدارة التعليم الثانوى، ومدين عبد الناجى مدير إدارة التعليم الابتدائى، وأشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

بدأ وكيل الوزارة جولته بمتابعة الامتحانات التجريبية الإليكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى والتى انطلقت صباح اليوم الإثنين حيث قام برصد انضباط العمل بالمدرسة مطمئنًا على الطلاب مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لهم مع الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى والنظافة حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

واختتم زيارته بمتابعة سير العمل بمدرسة أسماء بنت أبى بكر لمتابعة امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائى والتى انطلقت اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام مع الاهتمام أيضًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير والنظافة الدائمة والمستمرة.